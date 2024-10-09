Video Haber Kayıp Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne AHaber ulaştı
Kayıp Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne AHaber ulaştı

Kayıp Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne AHaber ulaştı

09.10.2024 | 20:36

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürerken AHaber Rojin Kabaiş'in son görüntüsüne ulaştı.

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