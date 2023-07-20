Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ’ın bakanlık itiraflarını yalanlamadı: Özel protokol imzaladık | Video

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' itiraflarının doğru olmadığını söylemişti. Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Ümit Özdağ ile bakanlıklar üzerine bir protokol imzaladınız mı?" sorusuna yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu adeta parti sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarını boşa çıkardı. Özdağ'ın bakanlık itiraflarını yalanlamayan Kılıçdaroğlu, "İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı" dedi.