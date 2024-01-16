Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli Sammy Ali İstanbul'da yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul’da yapılan 'Kartel-4' operasyonuyla yakalandı" dedi.
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