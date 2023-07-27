Koalisyon ortaklarından Kılıçdaroğlu’na gizli protokol tepkisi: "Siyasi ve ahlaki değeri yoktur" | Video
14-28 Mayıs seçimleri öncesinde aday gösterilebilmek için herkese bakanlık ve milletvekilliği dağıtan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun protokol ile ilgili açıklamalarına İYİ Parti'nin ardından Gelecek Partisi'nden de tepki geldi. Fondaş Ruşen Çakır'dan CHP itirafı! İşte Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini Ataşehir'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga
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