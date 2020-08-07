Konya'da filmleri aratmayan olay! Kuyumcu karı koca, hırsızları böyle etkisiz hale getirdi! | Video

Konya'da soygun için bir kuyumcuya giren şehir eşkıyaları sert kayaya çarptı. Kuyumcu dükkanına giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildi. Raziye Koyuncu, eşine silah doğrultulunca dükkandaki tüfeği alıp, namluyu soyguncuya çevirdi. Bu sırada Abdullah Koyuncu da silahlı soyguncuyu ruhsatlı silahıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Abdullah Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayıp, polise teslim etti.