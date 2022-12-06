Köylünün zaferini Hakan Han Özcan duyurdu: Kaçak kazıya Kaymakamlık men kararı verdi | Video

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ne su taşımak üzere çiftçinin merasına 200 metre derinliğinde su kuyusu açması ve su izin alınmadan Polatlı'da çiftçinin merasına 200 metre derinliğinde su kuyusu açması ve suyu taşımak için vatandaşın tapulu tarlasında 20 km izinsiz kazı yapması cezalandırıldı. SABAH'ın haberlerinin ardından Polatlı Kaymakamlığı harekete geçti. Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi'ne 4 bin 742 lira 66 kuruş kaçak kuyu açma cezası kesti.