Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtımında açıklamalarda bulundu..
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