Libya’ya üst düzey ziyaret | Video

Türkiye 14 Haziran'da başlayacak olan NATO Zirvesi öncesi Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’den üst düzey bir heyet, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Libya’yı ziyaret edecek. Detaylar A Haber'de...