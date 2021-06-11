Libya’ya üst düzey ziyaret | Video
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Libya’ya üst düzey ziyaret | Video 11.06.2021 | 21:02
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SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 11.06.2021 | 19:50
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Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video 11.06.2021 | 18:48
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Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz" 11.06.2021 | 15:29
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Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 11.06.2021 | 15:18
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Haşmet Babaoğlu | Cumhurbaşkanı hangi ABD’nin başkanıyla görüşecek? 11.06.2021 | 14:36
08:50
Nihat Hatipoğlu | Takva elbisesi daha hayırlıdır 11.06.2021 | 14:34
06:46
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi ve ABD mesajı | Video 11.06.2021 | 14:28
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Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı 11.06.2021 | 14:29
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Başkan Erdoğan, Şehriban Hatun Camii açılışına katıldı | Video 11.06.2021 | 14:26
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Yavuz Donat | Taşı toprağı altın köye yolculuk 11.06.2021 | 11:03
Türkiye 14 Haziran'da başlayacak olan NATO Zirvesi öncesi Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’den üst düzey bir heyet, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Libya’yı ziyaret edecek. Detaylar A Haber'de...