Mahmut Övür | AK Parti'deki enerjinin sırrı

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Mehmet Barlas | İstanbul'da gerçek seçim startı verildi 28.11.2022 | 16:11
Mahmut Övür'ün 29.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...