Mahmut Övür | İsyancı CHP'liler kime oy verecek?
Mahmut Övür'ün 16.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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