Mahmut Övür | Samimi siyasetçi mi, ‘kimlik nakli’ siyasetçisi mi?
Mahmut Övür'ün 26.05.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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