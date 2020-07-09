Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun" | Video
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında en riskli illerin arasında 5'inci sırada yer alan Bursa, Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı denetimleriyle riskli iller arasından çıkmayı başardı. Mudanya Sahili'nde gezen bir kişi, maske takmadığı için ceza işlemi uygulayan mahalle bekçilerine direnip "sen kimsin ne kadar maaş alıyorsun" deyince gözaltına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.