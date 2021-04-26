Video Haber Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya...

Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya...

Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya...
26.04.2021 | 13:42

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Mehmet Barlas'ın 26.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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