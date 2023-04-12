Video Haber Mehmet Barlas | Erdoğan arayı gittikçe açıyor
Mehmet Barlas | Erdoğan arayı gittikçe açıyor

Mehmet Barlas | Erdoğan arayı gittikçe açıyor

12.04.2023 | 13:58

Mehmet Barlas'ın 12.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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