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Mehmet Barlas | Kara hârekatı kaçınılmaz 22.11.2022 | 16:28
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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi | Video 22.11.2022 | 00:19
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04:39
SON DAKİKA: PKK/YPG'den Karkamış'ın ardından Öncüpınar'a da saldırı | Video 21.11.2022 | 17:08
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NATO ve G7 ülkesi İtalya, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA talep etti | Video 21.11.2022 | 16:30
Mehmet Barlas'ın 22.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...