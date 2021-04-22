Mehmet Barlas | Saçma sapan konuşmalar yapan CHP’liler, aslında Cumhurbaşkanı’na yardım ediyorlar
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Mehmet Barlas'ın 22.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...