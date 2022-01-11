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OTOMATİK OYNAT
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Mehmet Barlas | Savaş her zaman kapıdadır 11.01.2022 | 11:04
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İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 40 ilde 185 gözaltı | Video 11.01.2022 | 09:06
03:47
09:08
Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan İstanbul Havalimanı açıklaması | Video 10.01.2022 | 23:23
09:27
05:55
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02:33
Bakan Karaismailoğlu: Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek | Video 10.01.2022 | 21:48
05:54
02:37
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Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 10.01.2022 | 17:42
26:24
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Haşmet Babaoğlu | Son günlerdeki hallerimiz 10.01.2022 | 15:02
03:26
Hasan Basri Yalçın | Psikolojik şiddet 10.01.2022 | 14:59
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Engin Ardıç | Patates fabrikası ne zaman? 10.01.2022 | 13:47
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Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyin 10.01.2022 | 13:44
Mehmet Barlas'ın 11.01.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...