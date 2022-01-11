Video Haber Mehmet Barlas | Savaş her zaman kapıdadır
Mehmet Barlas | Savaş her zaman kapıdadır

Mehmet Barlas | Savaş her zaman kapıdadır

11.01.2022 | 11:04

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Mehmet Barlas'ın 11.01.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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