Video Haber Mehmet Barlas | Türkiye’nin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur

Mehmet Barlas | Türkiye’nin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur

Mehmet Barlas | Türkiye’nin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur
04.05.2021 | 11:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okan Müderrisoğlu | Muhalefetteki oyun... Bürokrasideki kurgu! 03:58
Okan Müderrisoğlu | Muhalefetteki oyun... Bürokrasideki kurgu! 04.05.2021 | 11:59
Hasan Basri Yalçın | Kılıçdaroğlu’ndan yeni inciler 04:16
Hasan Basri Yalçın | Kılıçdaroğlu’ndan yeni inciler 04.05.2021 | 11:44
FETÖ’nün sözde kahramanı böyle yakalandı | Video 00:52
FETÖ’nün sözde kahramanı böyle yakalandı | Video 04.05.2021 | 11:34
Mahmut Övür | ABD’nin acelesi ne? 03:40
Mahmut Övür | ABD’nin acelesi ne? 04.05.2021 | 11:17
Haşmet Babaoğlu | Sputnik 03:03
Haşmet Babaoğlu | Sputnik 04.05.2021 | 11:15
Mehmet Barlas | Türkiye’nin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur 02:30
Mehmet Barlas | Türkiye’nin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur 04.05.2021 | 11:13
Ahmet Çakar | Mete Kalkavan’ın kararları doğruydu 02:07
Ahmet Çakar | Mete Kalkavan’ın kararları doğruydu 04.05.2021 | 11:11
FETÖ’nün Afrika yapılanmasının başındaki firari zanlı İstanbul’da yakalandı | Video 02:09
FETÖ’nün Afrika yapılanmasının başındaki firari zanlı İstanbul’da yakalandı | Video 04.05.2021 | 10:51
Burhanettin Duran | Normalleşmenin mantığı ve zamanlaması 05:29
Burhanettin Duran | Normalleşmenin mantığı ve zamanlaması 04.05.2021 | 10:20
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 00:34
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 04.05.2021 | 09:39
SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yangın paniği sürüyor! 80 bin metrekare alan kül oldu | Video 02:45
SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da yangın paniği sürüyor! 80 bin metrekare alan kül oldu | Video 04.05.2021 | 01:20
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Marketlerde yeni dönem | Video 01:24
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Marketlerde yeni dönem | Video 04.05.2021 | 01:13
Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi | Video 00:59
Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi | Video 04.05.2021 | 00:37
İstanbul ve Ankara çöküyor | Video 01:52
İstanbul ve Ankara çöküyor | Video 04.05.2021 | 00:21
Son dakika: Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı | Video 00:28
Son dakika: Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 polis yaralandı | Video 04.05.2021 | 00:13
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kürt halkı için en büyük engel HDP | Video 06:35
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kürt halkı için en büyük engel HDP | Video 03.05.2021 | 23:30
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı | Video 05:33
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı | Video 03.05.2021 | 23:18
Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı | Video 00:36
Antalya'da bunalıma giren genç hem kendini hem ormanı yaktı | Video 03.05.2021 | 22:24
MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video 00:30
MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki operasyonda teröristlerin mevzileri yerle bir edildi | Video 03.05.2021 | 22:22
İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti... | Video 03:08
İşte THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı otel! 'Polis' detayı dikkat çekti... | Video 03.05.2021 | 22:03

Mehmet Barlas'ın 04.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA