Video Haber Mehmet Barlas | Yeni dünya düzeninde de Türkiye’nin başarısı siyasal istikrarımızı korumamıza bağlıdır

Mehmet Barlas | Yeni dünya düzeninde de Türkiye’nin başarısı siyasal istikrarımızı korumamıza bağlıdır

Mehmet Barlas | Yeni dünya düzeninde de Türkiye’nin başarısı siyasal istikrarımızı korumamıza bağlıdır
29.03.2021 | 11:03

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Mehmet Barlas'ın 29.03.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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