Video Haber Mehmet Barlas | Yeni soğuk savaşta Biden’ın Amerika’sı güven vermiyor

Mehmet Barlas | Yeni soğuk savaşta Biden’ın Amerika’sı güven vermiyor

Mehmet Barlas | Yeni soğuk savaşta Biden’ın Amerika’sı güven vermiyor
30.03.2021 | 09:47

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Mehmet Barlas'ın 30.03.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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