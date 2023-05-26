Video Haber Melih Altınok | Hiç kararsız seçmen gördünüz mü?
Melih Altınok | Hiç kararsız seçmen gördünüz mü?

Melih Altınok | Hiç kararsız seçmen gördünüz mü?

26.05.2023 | 16:25

Melih Altınok'un 26.05.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burhanettin Duran | İkinci turun 3 bilinmeyeni ve Kılıçdaroğlu’nun hesabı? 04:50
Burhanettin Duran | İkinci turun 3 bilinmeyeni ve Kılıçdaroğlu'nun hesabı? 26.05.2023 | 16:29
Hilal Kaplan | 7 Haziran’ı hatırla 02:33
Hilal Kaplan | 7 Haziran'ı hatırla 26.05.2023 | 16:27
Melih Altınok | Hiç kararsız seçmen gördünüz mü? 04:23
Melih Altınok | Hiç kararsız seçmen gördünüz mü? 26.05.2023 | 16:25
Mahmut Övür | Samimi siyasetçi mi, ‘kimlik nakli’ siyasetçisi mi? 04:42
Mahmut Övür | Samimi siyasetçi mi, ‘kimlik nakli’ siyasetçisi mi? 26.05.2023 | 16:22
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Sandığın telafisi yok! Nasıl olsa öndeyiz diyerek rehavete kapılmayalım | Video 57:15
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: "Sandığın telafisi yok! Nasıl olsa öndeyiz diyerek rehavete kapılmayalım" | Video 26.05.2023 | 16:00
İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip’e oy vermezsiniz! | Video 00:32
İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı: "Eşek olmasanız Tayyip’e oy vermezsiniz!" | Video 26.05.2023 | 15:35
Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar: Gençler net duruşu görüyor | Video 24:47
Bakan Kasapoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar: "Gençler net duruşu görüyor" | Video 26.05.2023 | 15:14
HDP ihanet ittifakını itiraf etti: Esas olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerdir | Video 01:27
HDP ihanet ittifakını itiraf etti: "Esas olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir" | Video 26.05.2023 | 15:03
Demokrat Parti’li Tunay’dan İmamoğlu ve Yavaş tepkisi: Masaya olumlu katkı yapmadılar | Video 01:23
Demokrat Parti'li Tunay'dan İmamoğlu ve Yavaş tepkisi: "Masaya olumlu katkı yapmadılar" | Video 26.05.2023 | 13:02
LGBT’den ODTÜ’de Kılıçdaroğlu’na destek yürüyüşü | Video 00:39
LGBT'den ODTÜ'de Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü | Video 26.05.2023 | 12:55
Sinan Oğan’dan Ali Babacan’a gönderme sosyal medyanın gündeminde! | Video 00:35
Sinan Oğan’dan Ali Babacan’a gönderme sosyal medyanın gündeminde! | Video 26.05.2023 | 12:52
Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz | Video 01:19
Başkan Erdoğan: "28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz" | Video 26.05.2023 | 09:48
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak Türkiye kazanır | Video 03:18
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz kazanırsak Türkiye kazanır" | Video 26.05.2023 | 09:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin” | Video 07:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin” | Video 26.05.2023 | 08:46
Başkan Erdoğan, Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı | Video 02:11
Başkan Erdoğan, Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı | Video 26.05.2023 | 08:46
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 01:39
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 26.05.2023 | 08:46
İngiltere’de Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu caddenin kapısına araç çarptı | Video 03:34
İngiltere’de Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu caddenin kapısına araç çarptı | Video 26.05.2023 | 00:04
Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 03:12
Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 25.05.2023 | 18:40
Son Dakika: Yurt dışı oy sayısı 1 milyon 889 bin! Seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı | Video 02:05
Son Dakika: Yurt dışı oy sayısı 1 milyon 889 bin! Seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı | Video 25.05.2023 | 18:35
Son Dakika: İstinye Park AVM’de yangın çıktı! | Video 00:33
Son Dakika: İstinye Park AVM’de yangın çıktı! | Video 25.05.2023 | 18:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA