Metrobüsler bakımsızlıktan alarm veriyor | Video

Metrobüs araçlarının bakımsızlık nedeniyle sürekli yolda kalması ve arıza yapması vatandaşı canından bezdirdi. Duraklarda uzun kuyruklarla araç bekleyen İstanbulluların yanı sıra arıza yapan aracın çekici vasıtasıyla götürülmesini görüntüleyen bir vatandaş, “Her şey çok güzel oluyor” diyerek sitem ederken, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, “Bunlar hala iyi günler. Bu mantıkla gidilerse İBB Ulaşım sistemi 1 yıla kalmaz çöker” dedi.