Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli Sabah'a özel açıklamalar | Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli Sabah'a özel açıklamalar | Video

MHP Lideri Devlet Bahçeli Sabah'a özel açıklamalar | Video
21.07.2020 | 12:12

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli SABAH yazarı Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı. MHP Lideri Bahçeli gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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