Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması: İlk kez o sınıflarda uygulanacak! | Video

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2024-2025 yıllarında uygulanacak yeni müfredatla ilgili bilgiler paylaşan Bakan Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" ifadelerini kullandı.