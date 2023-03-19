MİT'ten Halep'te operasyon! PKK/YPG'nin maliye sorumlusu öldürüldü | Video
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.
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