Video Haber MİT'ten Halep'te operasyon! PKK/YPG'nin maliye sorumlusu öldürüldü | Video
MİT'ten Halep'te operasyon! PKK/YPG'nin maliye sorumlusu öldürüldü | Video

MİT'ten Halep'te operasyon! PKK/YPG'nin maliye sorumlusu öldürüldü | Video

19.03.2023 | 11:05

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.

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