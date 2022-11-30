MSB görüntüleri paylaştı: Mehmetçik terör inlerine böyle girdi | Video

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman komandoların zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini "Kahraman Komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap’ta, PKK’lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor! Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun!" notuyla twitter'da paylaştı.