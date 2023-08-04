Video Haber MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video

04.08.2023 | 11:22

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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