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Niğde’de traktör ve kamyonet yüklü tır, köprüye sıkıştı | Video 17.05.2022 | 18:33
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti | Video 17.05.2022 | 18:19
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Hamza Dağ'dan CHP'ye Millet Bahçesi tepkisi "Bu, çark siyasetidir" | Video 17.05.2022 | 15:46
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Mehmet Barlas | NATO bizi gerçekten koruyor mu? 17.05.2022 | 14:42
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Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
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Kayseri - Niğde karayolu Polis Okulu köprülü kavşakta Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı tırın dorsesindeki kamyonetin kasası üst geçide sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sıkışma nedeniyle kamyonetin kasasında ve arkasındaki traktörde maddi hasar meydana geldi. Kapanan yol, TIR’ın kurtarılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.