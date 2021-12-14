Önce Tanrıkulu şimdi de HDP’li Taşdemir! SİHA PKK’yı vuruyor, onlar rahatsız oluyor | Video
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Meclis bütçe görüşmelerinde partisi adına konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, terörle mücadelede Mehmetçiğin elini güçlendiren SİHA’lardan rahatsız oldu. HDP’li vekil, PKK terör örgütüne göz açtırmayan araçları ‘sorun’ olarak değerlendirdi.