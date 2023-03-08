Video Haber ÖSYM'nden deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı | Video
ÖSYM'nden deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı | Video

ÖSYM'nden deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı | Video

08.03.2023 | 14:43

ÖSYM "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler."

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