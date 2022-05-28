Otomobil marketin manav tezgahına girdi | Video

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Kaza saat 16.30 sıralarında Mergiç Mahallesi Melen Su Park mevkisinde meydana geldi. Ramazan Şahin idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir marketin manav tezgahına çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü Ramazan Şahin?i olay yerine gelen babası Mehmet Şahin sarılarak sakinleştirdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin tezgaha çarpmasıyla korkan kişilerin kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.