Özgür Özel sözünü tutmayınca işçiler parti binası önünde toplandı | Video 10.02.2025 | 14:22 Karşıyaka Belediyesi tarafından "güveni kötüye kullanma, hırsızlık veya sırların ifşa edilmesi" anlamında gelen SGK 26 ve 46 kodlarıyla işten çıkarılan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi 93 işçi, 185 gündür eylemlerine devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten işçiler, CHP il binası önünde toplanarak konunun çözüme kavuşturulmasını talep etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent A.Ş.'de çalışırken işten çıkartılan ve 185 gündür zaman zaman eylem yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı. 'Kent A.Ş. işçisi direnişin simgesi' ve 'İşimizi geri istiyoruz' gibi sloganlar atan işçiler, işlerine geri dönmek istiyor.

İşçiler adına söz alan Elçin Cinğ, "Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş bünyesinde yıllardır emek veren, alın teriyle geçimini sağlayan çalışanlardık. Hiçbir haklı gerekçe olmaksızın haksız ve hukuksuz bir şekilde İş Kanunu 25/2 maddesi gerekçe gösterilerek SGK KODU 26 ve 46 ile işten çıkarıldık. İşverenimiz olan Karşıyaka Belediyesi bize güveni kötüye kullanma, hırsızlık yapma veya meslek sırlarını açıklama gibi suçlamalar yöneltti. Bu sebeple işten çıkarılmamızın ağır sonuçları oldu. Kıdem ve ihbar tazminatımızı alamadık, işsizlik maaşına başvurma hakkımızdan olduk ve SGK kayıtlarımıza 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış' nedeniyle işten çıkarıldığımız işlendi. Bu durum, yeni bir iş bulmamızı da zorlaştırıyor. Bu karar keyfi ve haksız bir şekilde alınmıştır" diye belirtti.

"ÇÖZÜM İÇİN SOMUT ADIM ATILMADI"

Ailelerinin geçimi, verdikleri emeğin karşılığının hiçe sayılmış ve geleceklerinin belirsiz hale geldiğinden bahseden Çinğ, "Direnişimizin 132'nci gününde, 53 gün önce uğradığımız bu haksızlığı dile getirdiğimiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konunun çözüme kavuşturulması ile ilgili CHP İzmir İl Başkanlığından çalışma yapılmasını istemiş, 10 Ocak tarihinde ise çalışmanın olumlu sonuçlandığını ve çözüldüğünü Konak'ta yaptığı bir konuşmada kamuoyuyla paylaşmıştır. Maalesef bugün direnişimizin 185'inci günü ve çözüm için hiçbir somut adım atılmış değildir" ifadelerine yer verdi.

"BİZ SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Mücadelelerin sonucunu aldıklarını ve işlerine döneceklerini düşünmeleri sebebiyle eylemlere ara verdikten sonra yeni bir yol haritası çizmek zorunda bırakıldıklarından bahseden Cinğ, şunları kaydetti:

"Verilen sözler bu hafta içinde tutulmaz ve işlerimize dönemezsek, ekmeğimizi ve onurumuzu savunmak için Ankara'ya yürüme kararı aldık. Bu yürüyüşün, yalnızca bizim değil, ülkemizde iş güvencesi elinden alınan, emeği değersizleştirilen tüm çalışanların sesi olacağına inanıyoruz. Biz, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Adalet, iş güvencesi ve emeğe saygı. Yetkilileri, işverenleri ve kamuoyunu bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

İşten çıkartılan bir diğer işçi Murat Söylemez de "Genel Başkanımız Özgür Özel'le Kubilay Anmaları'nda görüştük. Özel, bizi arabasına aldı ve bütün konuları kendisine anlattık. İl Başkanı'na 'Bu işi çözün' diye talimat verdi. Daha sonra Konak'taki bir açılışta 'Bu olayı çözdük' dediler. Ama hala bir somut adım yok. Sesimizi duyurmak istedik. Çok haksız bir şekilde çıkarıldık" açıklamalarında bulundu.