Özgür Özel’den “İmamoğlu’nun kasası” Fatih Keleş hakkında ilginç iddia | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerinde yer alan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Özel, Fatih Keleş'in o dönem "İl Saymanı" olduğunu iddia ederek algı operasyonuna kalkıştı. Oysa gerçek Özel'in iddia ettiği gibi değildi.
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