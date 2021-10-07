Paris İklim Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi | Video

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Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.