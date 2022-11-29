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OTOMATİK OYNAT
01:00
Kayseri'de 17 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 29.11.2022 | 23:46
03:18
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü...Kaza anı kamerada: 2 yaralı | Video 29.11.2022 | 23:20
01:16
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 29.11.2022 | 23:17
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Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video 29.11.2022 | 23:10
01:33
Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 22:45
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01:12
5 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı | Video 29.11.2022 | 18:26
01:33
Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | Video 29.11.2022 | 18:10
03:40
Mahmut Övür | AK Parti'deki enerjinin sırrı 29.11.2022 | 16:56
05:02
Hilal Kaplan | Bazı kahramanlar pelerin takmaz 29.11.2022 | 16:55
14:01
03:36
Mehmet Barlas | Masanın 9. toplantısı haber bile olmadı 29.11.2022 | 15:07
08:28
Bakan Çavuşoğlu: "Savaş varken de diplomasi devam ettirilebilir" | Video 29.11.2022 | 14:42
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Başkan Erdoğan’dan sözleşmeliye kadro müjdesi | Video 28.11.2022 | 20:55
Park halindeki otomobil alev alev yandı.