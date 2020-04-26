Petrol fiyatlarının düşmesi iflas mı ettirecek? Petrol Şirketi Başkanı'ndan şok uyarı 'Petrol üretimi...' | Video
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Coroan virüsü salgının düşen taleple ABD'de petrol fiyatları sıfırın altına düşmüştü, ABD Texas tipi petrol fiyatlarının sıfırın altına düşmesinin ardından dünyada petrol üreten ülkelerde ekonomileri için endişelenmeye başladı. Petrol Araştırma Şirketi Başkanı Artem Abramov, yaptığı açıklamada dünya petrol fiyatlarının 10 doların altına düşmesi halinde pek çok petrol şirketinin petrol üretmeyi durdurabileceğini belirtti. Petrol Araştırma Şirketi Başkanı Artem Abramov, dünyadaki petrol krizinden Türkiye'nin etkilenmediğini de belirtti.