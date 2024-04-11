PFDK'dan Süper Kupa kararı: Fenerbahçe hükmen mağlup sayıldı!
PFDK'dan Süper Kupa kararı! Detaylar A Haber'de!
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