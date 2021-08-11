PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı! "Kadınlar tecavüze uğruyor" | Video

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti sürdüren ailelerden Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin çocukları Mustafa Biçer, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Biçer, terör örgütüne katılma hikayesini, kaldığı süreçte yaşadıklarını ve örgüte yardım eden ülkelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biçer, ABD, Rusya ve Fransa'nın terör örgütüne önemli destekler verdiğini ileri sürerek, sosyal medya üzerinden kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Örgüte katıldığı andan sonra pişman olduğunu kaydeden Biçer, ancak örgüt üyelerinin kendisi ölümle tehdit ettiğini kaydetti.