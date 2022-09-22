Rusya, 5’i İngiliz 10 savaş esirini serbest bıraktı | Video

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Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşırken esir düşen 5’in İngiliz 10 savaş esiri Suudi Arabistan’ın arabuluculuğu ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan İngilizler arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çıkarıldıkları mahkemece idama mahkum edilen Sean Pinner ve Aiden Aslin de bulunuyor.