Video Haber Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi
Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi

Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi

02.03.2024 | 21:40

Rusya’nın Ukrayna'nın Odessa kentindeki apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

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