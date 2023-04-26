Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı | Video
14 Mayıs seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Türkiye Yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan dev eserler de tek tek hayata geçiriliyor. TCG Anadolu Gemisi'nden gözlem uydusu İMECE'ye, Togg'un tesliminden Karadeniz gazının ateşlenmesine, İstanbul Finans Merkezi'nden Şehir Hastanelerine… İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "TÜRKiYE iÇiN DURMAK YOK! YOLA DEVAM" anlayışıyla sadece Nisan ayında hizmete giren dev projeler…
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