Video Haber Sağlık Bakanı Koca'nın örnek gösterdiği muhtar teşekkür etti | Video

Sağlık Bakanı Koca'nın örnek gösterdiği muhtar teşekkür etti | Video

Sağlık Bakanı Koca'nın örnek gösterdiği muhtar teşekkür etti | Video
18.10.2020 | 17:39

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Isparta’da korona virüsü yenen ve vatandaşlara maske uyarısında bulunan muhtar Fevzi Boşgelmez(76), kendisiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

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Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşgelmez, yaklaşık bir ay önce yakalandığı korona virüsü yenerek, tekrar muhtarlık görevine geri döndü. Hastalıkla ilgili yaşadığı süreci 'En büyük hatam, maskeyi burnumum altına indirmek oldu' diyerek açıklayan Boşgelmez, bu konuda maskenin doğru kullanımına dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muhtar Fevzi Boşgelmez'in maskeyle ilgili sözlerini paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında ""Muhtar Fevzi Bey, 76 yaşında. Covid-19'a yakalandı. 10 gün karantinada kaldı. Şikayetleri devam edince, 6 gün hastanede tedavi gördü. 1 hafta evde dinlendi. Söylediği çok basit: Maske kuralına uyulursa hastalık azalır. Kendinden biliyor: 'Hatam, maskeyi burnumun altına indirmekti'" ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK BAKANININ UYARILARININ ÇOK DOĞRU OLDUĞUNU YAŞAYINCA ANLADIM"
Sağlık Bakanı Koca'ya kendisiyle ilgili paylaşımından dolayı teşekkür eden Fevzi Boşgelmez, "Sağlık bakanımız günlerce, aylarca maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor. Demek ki bu çok önemliymiş ve doğruymuş. Bunu ben yaşayınca anladım. Ben genelde yürüyüş yapardım. Yürüyüş yaparken bunaldığım için maskeyi burnumun altına indiriyorum. Korona virüse tahminimce yürüyüş yolunda yakalandım. Maskenin burnu kapatacak şekilde kullanılması çok önemli. Zaten burnu kapatacak şekilde kullanıldıktan sonra başka bir sorunun kalmıyor. El hijyeni de önemli. Sosyal mesafe de çok önemli. Vatandaşlarımız maskeyi doğru kullanırsa bu salgınla mücadelede başarılı olunacağına eminim. Vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkate alması gerekir" diye konuştu.

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