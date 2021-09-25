Sahte 100 bin doları piyasaya sürmek isterken yakayı ele verdiler | Video
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Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’ tutuklanarak cezaevin gönderildi.