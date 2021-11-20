Video Haber Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak
Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak

Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak

20.11.2021 | 16:37

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Salih Tuna'nın 20.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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