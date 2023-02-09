Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 250 adet duvar kırıcı iş makinesini deprem bölgesine gönderdi | Video 09.02.2023 | 08:15 SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesi(HILTI), askeri kargo uçağı ile Adana'ya gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarda kullanması için el tipi duvar kırıcı iş makinesi(HILTI) gönderdi. 250 adet el tipi duvar kırıcı iş makinesi kamyonlarla Atatürk Havalimanı Askeri Apronu?na getirildi. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağına yüklenen duvar kırıcı iş makineleri Adana'ya gönderildi.