Sarıyer'de otluk alanda yangın! Vali Gül duyurdu: Alevler kontrol altında

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, yanında ölen ya da yaralan kimsenin olmadığını bildirdi.