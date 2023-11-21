Selin vurduğu İstanbul'da araçlar yollarda kaldı: Özgür Özel 'yağmurda hiç sorun yaşamadık' dedi | Video
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeciliğini övmeye çalıştı. Hafta sonu İstanbul'daki yağmurda hiçbir su baskını, taşma ve selle karşılaşılmadığını belirten Özel'i, İstanbul'da gelen görüntüler yalanladı. Maltepe'de bir alt geçitte araçlar sular altında kalırken, Şile'de taşan dere suları evlerin ve dükkanların içine girdi.
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