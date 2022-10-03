Sıfır Atık' projesi 5. yılında! Emine Erdoğan: "Kritik bir eşikteyiz" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2022 | 13:23
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MSB bu görüntülerle açıkladı "23 PKK'lı terörist etkisiz" | Video 02.10.2022 | 10:21
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı paylaşımı | Video 02.10.2022 | 10:19
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Bakan Soylu: "Bölgede 60 terörist kaldı" | Video 02.10.2022 | 09:56
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Mahmut Övür | Muhalefete 'akıl verecek' biri aranıyor! 01.10.2022 | 16:38
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Melih Altınok | Sarı taksiler kaderimizse eyvallah 01.10.2022 | 15:51
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Mehmet Barlas | Putin, Batı'ya rest çekti 01.10.2022 | 14:14
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Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı | Video 01.10.2022 | 13:19
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Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın ilhak kararını reddediyoruz | Video 01.10.2022 | 01:15
Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi 5. yılına girdi. Dünya liderlerinin eşlerinin de Emine Erdoğan'dan bilgi aldığı Sıfır Atık Projesi dünyaya örnek almaya devam ediyor. Emine Erdoğan projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.