Sıfır Atık' projesi 5. yılında! Emine Erdoğan: "Kritik bir eşikteyiz" | Video

Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi 5. yılına girdi. Dünya liderlerinin eşlerinin de Emine Erdoğan'dan bilgi aldığı Sıfır Atık Projesi dünyaya örnek almaya devam ediyor. Emine Erdoğan projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.