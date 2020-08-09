Şok evlerinden böyle kurtarıldılar | Video
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İstanbul'da kaçak göçmenler, kendilerine kumanya dağıtan insan tacirleri tarafından yerleştirildikleri Şok Evleri'nde yakalandı ve kurtarıldı. "Avrupa ülkelerine yerleşme" hayalleri ile tuzağa düşürülen ve insani şartlardan uzak Şok Evleri olarak adlandırılan adreslerde tutulan kaçak göçmenler sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. 62 kaçak göçmenden 3'ünün terör örgütü DEAŞ bağlantısı nedeniyle "Ülkeye Giriş Yasağı" kaydıyla arandığı ortaya çıktı