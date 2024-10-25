SON DAKİKA | 120 terör hedefi böyle imha edildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı TUSAŞ’a yapılan hain saldırının ardından örgütün Kuzey Irak ve Suriye’deki cephane ve sığınma alanları başta olmak üzere 120 hedefi SİHA’larla yaptığı operasyonla yerle bir etti.